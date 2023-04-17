Мошенники предложили мужчине стать инвестором, но заработать не дали

Мошенники предложили 50-летнему костомукшанину инвестировать в акции и получать прибыль. Неизвестные связались с жертвой в мессенджере и рассказали, что нужно делать.

Житель Карелии в течение недели снимал сбережения, брал кредиты и перечислял деньги на неизвестные счета и номера телефонов. В итоге он перевел два с половиной миллиона рублей, рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Аферисты его поощряли и убеждали, что доход мужчины растет. Когда же он попытался вывести деньги, у него не вышло. Обманутый костомукшанин обратился в полицию. // фото freepik.com