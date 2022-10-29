Ледяной арктический воздух и сильный ветер – погода резко испортится

Судя по прогнозу синоптиков, сегодня, 29 октября, в Карелии последний теплый день октября.

В субботу среднесуточная температура на 4-6 градусов выше нормы и более соответствующей первой половине октября. Днем сегодня температура в пределах +5, +10. Однако уже в воскресенье, 30 октября, погода кардинально изменится. Будет задувать холодный ветер, на водоемах сила ветра и вовсе будет достигать штормового значения по шкале Бофорта. Вдобавок к мощным порывам может присоединиться еще и снег. Непогода затронет и Петрозаводск, о чем мы ранее предупреждали.

«В тыловой части циклона с севера начнет поступать холодный арктический воздух, усилится северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/с, на акваториях крупных водоемов до 24 м/с, повсеместно ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег»,

- предупреждает региональный гидрометцентр.

В течение суток температура воздуха понизится от плюсовых до слабо отрицательных значений. На дорогах возникнет гололедица, а местами по Карелии образуется снежный покров, хотя и временный.

В начале рабочей недели атмосферное давление будет расти. Осадки прекратятся, а ветер стихнет. Температура воздуха по ночам понизится до -2, -7, днем не поднимется выше 0, +4.

Как подчеркивают синоптики, такие температурные значения для последнего дня октября на самом деле в пределах и немного ниже средних многолетних значений. (фото «Петрозаводск говорит»)