Суббота в Карелии и Петрозаводске выдастся дождливой

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, умеренный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +8,+10, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, днем умеренные дожди. Ветер юго-западный, южный умеренный, порывистый. Температура воздуха +5,+10.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале днем +8;

В Кондопоге, Олонце, Сортавале днем +10;

В Медвежьегорске, Пудоже, Сегеже, Суоярви днем +9. (unsplash.com, Alejandro)