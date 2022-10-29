29 октября 2022, 09:00
Суббота в Карелии и Петрозаводске выдастся дождливой
Днем будет тепло
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, умеренный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +8,+10, рассказали в региональном гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, днем умеренные дожди. Ветер юго-западный, южный умеренный, порывистый. Температура воздуха +5,+10.
По данным федеральной метеослужбы, в Калевале днем +8;
В Кондопоге, Олонце, Сортавале днем +10;
В Медвежьегорске, Пудоже, Сегеже, Суоярви днем +9. (unsplash.com, Alejandro)