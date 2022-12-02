Ледовый затор на Лососинке устранили в Зарецком парке

Подрядчик 1 декабря устранил затор на Лососинке, который образовался в результате замерзания воды. Сделать это попросила администрация Петрозаводска, сообщили в пресс-службе мэрии.

К месту ледового затора в Зарецком парке приехал экскаватор и расчистил пойму. Также убрали пешеходные дорожки и подсыпали их противогололедными материалами.

В данный момент расчищают тротуары и подсыпают скользкие участки в городе. Уделяют особое внимание пешеходным переходам и остановкам, наледь удаляют автогрейдером. Сейчас эти работы проводят на Ключевой и Старой Кукковке. // фото: администрация Петрозаводска