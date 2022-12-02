Движение на региональной трассе остановят из-за съемок фильма

Водителей Карелии предупреждают, в течение двух дней на участке автодороги Куркиеки-Элисенварра будут проводиться съемки телевизионного художественного многосерийного фильма «История любви» по заказу Первого телеканала.

По сообщению минтранса Карелии, движение транспортных средств будет прекращено с 05.00 18 декабря до 22.00 19 декабря на участке с 1 по 5 км.

В ведомстве рассказали, что объезд возможен по автодорогам «Куркиеки-Алхо» и А-121 «Сортавала». Водителей просят при планировании поездок в указанное время учитывать временные ограничения. // Фото: freepik.