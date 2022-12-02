Ученые исследовали жилища древних людей на территории Карелии

Археологи и геологи Карельского и Кольского научных центров исследовали находки на берегу Белого моря – жилища древних людей. О том, как велась комплексная работа по изучению и датировке памятников, рассказали сотрудники Института геологии КарНЦ РАН.

Во-первых, подобных находок нет не только в России, но и в Фенноскандии. Во-вторых, изучение помогло установить не только их возраст, но и природные условия местообитания древних людей, реконструировать рельеф, а также узнать о климате и динамике геологических процессов на этой территории за последние 9 тысяч лет. Было исследовано около 40 км от устья реки Кереть до деревни Соностров.

Ученым удалось устранить значительный пробел в знаниях об археологических памятниках и изменениях природной среды за последние 5-8 тысяч лет в в этой зоне. Так, в поселении Корабельная бухта-1, оказалось 70 очагов жилищного и хозяйственного назначения, в Корабельной бухте-2 – 140. На поселении Соностров III обнаружены кости. Ученым предстоит выяснить, каким животным они принадлежали.

С точки зрения палеогеографии получены важные данные о времени освобождения территории от моря и возможности дальнейшего ее освоения человеком. Также был установлен предельный возраст находок. Например, поселения Соностров III и IV не превышает 6320 лет, жилища Корабельная Бухта II – 6720 лет.

Кроме того, исследователи реконструировали изменение береговой линии моря протяженностью около 40 км, построили графики перемещения береговой линии моря и карты миграции и соотнесли с ними расположение археологических объектов. Также были выполнены палеореконструкции природных условий местообитания древних людей. Атлантическая и суббореальная климатические стадии, то есть 3200–7800 лет назад, были наиболее благоприятным временем расселения человека.

По мнению авторов работы, полученные результаты ставят перед учеными новые задачи и вызовы, поэтому комплексные исследования следует продолжить. По итогам проведенных исследований издана книга «Древнее население Карельского берега Белого моря: природная среда, материальная культура, образ жизни».

Генеральный директор КарНЦ РАН, член-корреспондент РАН Ольга Бахмет, отметила, что такие изучения безусловно перспективны. Данные реконструкции этой части побережья Белого моря будут востребованы не только археологами, но и биологами, сотрудниками Института водных проблем Севера. Фото: krc.karelia.ru.