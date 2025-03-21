Лед на крупном водоеме в Карелии стал опасным

На Ладожском озере не исключены подвижки и разрешение ледового покрова. Людей просят не выходить и не выезжать на лед. Об опасности весеннего льда предупредили в Питкярантском инспекторском участке ГИМС.

Специалисты предупредили о вероятности подвижек льда и разрушения ледового поля в районах острова Пусунсаари, поселка Юляристиоя на выходе с заливов Ладожских шхер.

Неподвижный лед толщиной 25-45 см отмечается в Ладожских шхерах, заливе Уксунлахти.

В Сегежском округе с 21 марта запрещен выход на лед рек Сегежа, Пезега, Онигма, Онда, на Ондском водохранилище и Гирюламбине, с 7 апреля нельзя будет выходить на озеро Выг и другие водоемы округа.