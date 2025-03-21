21 марта 2025, 15:11
Происшествия

Внедорожник и гараж горели сегодня утром в Карелии

Пожарным потребовалось два часа, чтобы потушить возгорание на севере республики
тушение_пожара
фото VK-группа «ОПС по Кемскому району»

Еще одно огненное ЧП произошло в Карелии. Пострадало имущество, люди целы.

Пожар в деревянном гараже вспыхнул утром 21 марта на улице Советская, 11, в Рабочеостровске. По тревоге были подняты восемь пожарных.

В результате огонь серьезно повредил постройку, также обгорел автомобиль Hyundai Tucson.

На полную ликвидацию пожара ушло два часа. Среди людей никто не пострадал.

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новости Карелии
пожар
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