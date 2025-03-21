Внедорожник и гараж горели сегодня утром в Карелии

Еще одно огненное ЧП произошло в Карелии. Пострадало имущество, люди целы.

Пожар в деревянном гараже вспыхнул утром 21 марта на улице Советская, 11, в Рабочеостровске. По тревоге были подняты восемь пожарных.

В результате огонь серьезно повредил постройку, также обгорел автомобиль Hyundai Tucson.

На полную ликвидацию пожара ушло два часа. Среди людей никто не пострадал.