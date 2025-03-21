21 марта 2025, 15:11
Внедорожник и гараж горели сегодня утром в Карелии
Пожарным потребовалось два часа, чтобы потушить возгорание на севере республики
фото VK-группа «ОПС по Кемскому району»
Еще одно огненное ЧП произошло в Карелии. Пострадало имущество, люди целы.
Пожар в деревянном гараже вспыхнул утром 21 марта на улице Советская, 11, в Рабочеостровске. По тревоге были подняты восемь пожарных.
В результате огонь серьезно повредил постройку, также обгорел автомобиль Hyundai Tucson.
На полную ликвидацию пожара ушло два часа. Среди людей никто не пострадал.