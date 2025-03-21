Мужчина ограбил магазин в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска поступило сообщение из одного из магазинов города. Неизвестный украл товар на 8000 рублей, сообщает пресс-слубжа ведомства.

Выяснилось, что в вечернее время в торговый зал зашел мужчина, который сложил в свой пакет кофе, алкоголь и продукты и ушел, не заплатив.Ущерб превысил 8000 рублей.

Стражи порядка задержали 32-летнего подозреваемого. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

По факту грабежа возбуждено уголовное длео. Ведется следствие.