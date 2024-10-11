Курьера службы доставки жестко сбили на перекрестке в Петрозаводске

Вечером 11 октября на пересечении проспекта Ленина и улицы Дзержинского в карельской столице произошло жесткое ДТП. Авария попала в кадр камеры уличного наблюдения компании «Ситилинк», запись разместили в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по кадрам, ДТП случилось примерно в 18:41 в пятницу. Курьер на скутере стоял на светофоре. Он, видимо, планировал повернуть с проспекта Ленина на улицу Дзержинского.

Сзади в него влетела легковушка, удар был очень сильный. Водитель скутера отлетел в сторону, его рюкзак полетел еще дальше. На место ЧП приехала бригада скорой помощи и сотрудники ГАИ. // фото, видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»/ВКонтакте