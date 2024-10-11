Девочка-подросток заболела рожей из-за кроссовок

Мозоль, появившаяся от новых кроссовок, стала причиной серьезного заболевания для 15-летней школьницы из Мытищ. У девочки диагностировали рожу, передает Telegram-канал SHOT.

Школьница носила новую обувь, натерла ногу, но не придала этому значения. Однако вскоре ее нога сильно покраснела и опухла. Состояние резко ухудшилось: поднялась температура, появился озноб и тошнота. На четвертые сутки родители обратились за помощью к врачам Мытищинской больницы.

После осмотра медики поставили диагноз — рожа, острое инфекционное заболевание, которое часто повторяется. Опасность этой болезни заключается в возможных осложнениях, таких как нарушение циркуляции лимфы и жидкости в тканях.

Врачи пришли к выводу, что причиной болезни стала именно мозоль от обуви. Девочке незамедлительно провели дезинтоксикационную и антибактериальную терапию. Этот случай считается редким для подростков, так как чаще рожа встречается у пожилых людей. В настоящее время школьница уже восстановилась, ее выписали из больницы. // фото: pixabay.com