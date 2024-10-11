Аферисты выманили все сбережения у женщины из Карелии

В полицию Сортавальского округа обратилась 46-летняя женщина. Она рассказала, что телефонные мошенники похитили все ее сбережения, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, по телефону ей указали на необходимость продлить договор на услуги связи. Ее вынудили назвать личные данные, а следующие звонившие сообщали потерпевшей, что к ее счету кто-то получил доступ и пытается похитить деньги. В итоге женщина отправила все сбережения - 100 тысяч рублей - на некий безопасный счет.

По заявлению потерпевшей проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося. // Фото: unsplash.com / Ian Talmacs