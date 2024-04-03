Критики из столиц вежливо отметили недостатки театра Карелии

В Петрозаводске ровно 20 лет назад прошло собрание театральной общественности. Когда-то зрительские конференции проводились часто. Но впервые – за два месяца до окончания театрального сезона. Актеры, режиссеры, критики, представители СМИ собрались вместе, чтобы вынести своеобразную оценку творческой деятельности двух театров, которые в те годы отлично уживались под одной крышей – Музыкального и Русского драматического театров.

Театральные критики в Карелии есть – заверили на встрече карельские театральные критики. Хотя они сами признавали, что у нас о культуре принято говорить, как о покойнике – или хорошо, или ничего. Больше всех перед тогдашней встречей волновалась Ирина Русанова, директор театра, в котором жили вместе две труппы. Ей предложили возглавить коллективы в мае 2003 года, считая, что она тот человек, который сможет спасти ситуацию (мы рассказывали о постигшем театр глубоком кризисе). С ее легкой руки за четыре месяца в театре стали возможными десять премьер. «Забыв обо всем работаем. Ни на что другое нет времени, - заявила Русанова. – Только репетиции, утро-вечер, утро-вечер, и игра спектаклей».

И это только начало – уверяла Ирина Георгиевна. До конца сезона будут готовы три новых спектакля, в будущем году еще десять. Были взяты в штат четыре солиста из Москвы. Обещали прибыть хорошие режиссеры на постановки. Большие цифры, однако, не смогли запорошить глаза критикам, приехавшим на разговор из столиц.

«После вашего выступления очень трудно возвращаться на землю. В нем чувствуется много позитивной энергии. Мне это очень нравится», - начала с позитива театровед Елена Горфункель, которая много лет наблюдала наши театры. И все же приговор питерских критиков был суров. Как сказала профессор Горфункель, почти все премьеры Муздрамы – «сэконд хенд». Все это уже где-то было. И еще одна проблема – излишек театральности: «Спектакли получаются яркие, иногда тяжеловесные, иногда пугающе эффектные. Хотя это тоже занимает публику».

Такие встречи, как считали работники театра, были полезны всем – актерам, режиссерам и самим театральным критикам. Хотя многие уверяли, что у нас в Карелии таких нет.

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Отношения между властью и творцом: большинство поэтов, писателей и художников зачастую находились в оппозиции к действующей власти. Но все когда-нибудь меняется. 14 представителей творческих профессий получили правительственные стипендии, призванные способствовать развитию культуры Карелии.

В зале Дворянского собрания правительственные стипендии вручали писателям Карелии, композиторам, художникам, архитекторам, дизайнерам и театральным деятелям. Такую денежную премию для представителей творческих профессий учредили за пять лет до этого. «Любое поощрение твоей деятельности – это приятно, потому что это стимулирует дальнейшее твое продвижение, твои мысли, твое желание что-то делать. И любая помощь всегда приятна. Ты начинаешь думать, что ты что-то делаешь, и это кому-то нужно, и тебя замечают, тебя отмечают. Большое спасибо», - сказала получившая стипендию художница Виктория Зорина.

Несмотря на небольшой размер стипендии – 8 250 рублей – счастливых ее обладателей это не смущало. Журналист и художник Дмитрий Москин считал: «Это некая моральная поддержка. Я посмотрел, кому вручали премии, и это люди, которые это заслужили. Что в Союзе Писателей Игорь Востряков – человек архи-творческий, известный в Москве. То есть получают премию люди, которые действительно ее заслуживают».

«Творческий человек, занятый своим делом порой уходит в собственный мир, не чувствует связи с правительством и властью. А когда правительство обращает внимание, наверное, творческий человек чувствует свою нужность, необходимость обществу, людям. Конечно, приятно, что такое внимание к нам есть», - сказал Валерий Кошелев, заслуженный учитель Карелии и художник.

По словам представителей правительства, стипендии должны поспособствовать развитию культуры и искусства Карелии. В те годы творческая интеллигенция получали символическую заработную плату, поэтому такая помощь была особенно актуальна.

Таким было 3 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото unsplash.com