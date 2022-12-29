«КРЦ» подвел итоги акции «В новый год – без старых долгов»

ООО «КРЦ» И АО «ПКС-Водоканал» поздравили абонентов с наступающим Новым годом и вручили призы победителям акции «В новый год – без старых долгов».

Для того, чтобы получить подарочный сертификат в торговый центр, необходимо было с 1 по 25 декабря погасить задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения и оплатить текущий счет за ноябрь. Если долга не было, абонентам просто нужно было оплатить счет.

Победителей акции выбирали рандомным способом, с помощью генератора случайных чисел. Обладателями сертификатов стали 30 человек, их уже оповестили о выигрыше сотрудники ООО «КРЦ». Если вы являетесь абонентом «КРЦ», вам позвонили и сообщили, что вы выиграли подарочный сертификат, предложили забрать его по адресу ул. Гоголя, д.60 – смело получайте свой приз!

Бывали случаи, когда победители не верили в свою удачу и остерегались звонков, считая, что это мошенники. Конечно, стоит обратить внимание, что настоящий сотрудник ООО «КРЦ» не будет просить вас сообщить банковские данные или перевести деньги. Чтобы получить сертификат, необходимо лично подойти в «КРЦ».

АО «ПКС-Водоканал» напоминает абонентам, что до конца года остались считанные дни, и не стоит забывать про оплату коммунальных услуг. Иначе вам будут начислены пени, а у злостных неплательщиков могут отключить водоотведение.

Размер задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения и другую интересующую вас информацию можно узнать по телефону Центра единого обслуживания 8 (8142) 56-04-31.