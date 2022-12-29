«ТНС энерго Карелия» подвела итоги новогодней акции

В «ТНС энерго Карелия» подведены итоги новогодней акции «Новогодний Кешбэк».

Принять участие было легко. Абоненты выполняли в ноябре и декабре* простые условия:

Подключали электронную квитанцию (если еще не подключена); Полностью оплачивали счета за октябрь и ноябрь, не допуская задолженности; Вносили указанный в счете за ноябрь рекомендуемый платеж.

Из числа выполнивших условия акции 45 клиентов получили по 3 000 рублей на свои лицевые счета.

Согласитесь – правила очень простые! Ведь значительная часть абонентов – дисциплинированные плательщики, а электронная квитанция становится все более популярной!

Новогодняя акция – прекрасный повод получить подарок на счет, не совершая дополнительных действий. Мы надеемся, что клиенты, подключившие электронную квитанцию, по достоинству оценят ее преимущества,

– комментирует начальник Департамента по работе с потребителями «ТНС энерго Карелия» Владимир Сергеичев.

Со списком лицевых счетов победителей и призеров можно ознакомиться на сайте «ТНС энерго Карелия»

На правах рекламы.АО «ТНС Энерго Карелия», ИНН 1001012875