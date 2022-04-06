Кража телефона в поезде раскрыта по горячим следам

Мужчина, следовавший на поезде сообщением «Санкт-Петербург-Мурманск», проснувшись, не нашел своего телефона. В Кеми он обратился к сотрудникам транспортной полиции, которые по горячим следам раскрыли кражу. Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

49-летний житель Лоухского района возвращался домой на поезде из Петербурга. Свой телефон он оставил на столике в купе и лег спать. Проснувшись, мужчина не обнаружил смартфона. В Кеми потерпевший обратился к сотрудникам Линейного отдела, которые быстро выяснили, что к пропаже причастен сосед по купе, вышедший на станции Сегежа. Сумма ущерба составила свыше 17 тыс. рублей.

В съемной квартире 48-летнего уроженца Ленинградской области стражи порядка обнаружили похищенный гаджет. Как отметили в пресс-службе Петрозаводского линейного отдела, ранее подозреваемый не имел проблем с законом. Теперь же в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Фото: pixabay.