День города в Костомукше могут перенести с весны на осень
Дату Дня города в Костомукше могут перенести из-за погоды. Об этом сегодня в соцсети написал мэр города горняков Сергей Новгородов.
Праздник могут перенести с 1 мая на вторую субботу сентября. Обсуждение ведется в администрации городского округа. Решение о переносе примут после проработки оргмоментов.
По словам чиновника, День города в Костомукше традиционно отмечают шумными уличными гуляньями с насыщенной развлекательной и концертной программой, но майские праздники, за редким исключением, не балуют теплом. Сентябрь, наоборот, подходит для проведения мероприятий на воздухе, и с осенней листвой города выглядит наряднее.
Новгородов добавил, что на майские выходные запланированы мероприятия, которые пройдут независимо от того, состоится перенос Дня города или нет. (фото 64parallel.ru)