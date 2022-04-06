День города в Костомукше могут перенести с весны на осень

Дату Дня города в Костомукше могут перенести из-за погоды. Об этом сегодня в соцсети написал мэр города горняков Сергей Новгородов.

Праздник могут перенести с 1 мая на вторую субботу сентября. Обсуждение ведется в администрации городского округа. Решение о переносе примут после проработки оргмоментов.

По словам чиновника, День города в Костомукше традиционно отмечают шумными уличными гуляньями с насыщенной развлекательной и концертной программой, но майские праздники, за редким исключением, не балуют теплом. Сентябрь, наоборот, подходит для проведения мероприятий на воздухе, и с осенней листвой города выглядит наряднее.

Новгородов добавил, что на майские выходные запланированы мероприятия, которые пройдут независимо от того, состоится перенос Дня города или нет. (фото 64parallel.ru)