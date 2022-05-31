Ковидную амнистию проведут в Москве с началом лета

Мэр столицы Сергей Собянин объявил о ковидной амнистии с 1 июня. С москвичей не будут взыскивать назначенные, но неоплаченные ими штрафы за нарушение ограничений, введенных в связи с пандемией. Вдобавок правительство Москвы выплатит жителям и бизнесменам компенсацию ранее уплаченных штрафов, об этом Собянин сообщил в своем блоге.

При этом амнистия не будет распространяться на нарушителей режима самоизоляции. По мнению столичного мэра, заболевший человек, выходя из дома, сознательно подвергал опасности жизнь и здоровье окружающих.

«В общей сложности мы прекратим взыскание или возвратим порядка 13,6 миллиарда рублей, что в нынешних условиях станет ощутимой мерой поддержки для бизнеса и москвичей», - заявил мэр и пояснил, куда гражданам обращаться для получения субсидии. (фото pixabay.com, dsandzhiev)