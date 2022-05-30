Врач рассказал о популярном продукте, ускоряющем старение

Употребление крабовых палочек ускоряет старение организма. Об этом рассказал доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, его слова приводит радио Sputnik.

В состав глубоко переработанных продуктов, к которым относятся крабовые палочки, входят красители, усилители вкуса и другие пищевые добавки. Эти вещества могут старить организм.

По словам диетолога, глубоко переработанные продукты нельзя есть ежедневно. Но если не злоупотреблять крабовыми палочками, то нежелательных последствий можно избежать, добавил специалист.

Гинзбург отметил, что крабовые палочки можно есть не чаще одного-двух раз в неделю, чтобы организм мог очиститься от предыдущей порции. Фото: pixabay.com/Pexels