30 мая 2022, 20:31
Россия

В Сочи произошло землетрясение

Погибших и пострадавших после подземных толчков на курорте нет, инфраструктура осталась целой

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по Краснодарскому краю.

Эпицентр землетрясения находился в Черном море в шести километрах от берега на глубине десять километров.

Инфраструктура осталась целой. Разрушений нет. Погибших и пострадавших нет, сообщили спасатели. Фото: pixabay.com/d_poltoradnev

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Метки: 
Сочи
землетрясение
МЧС
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Краснодарский край