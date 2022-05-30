30 мая 2022, 20:31
В Сочи произошло землетрясение
Погибших и пострадавших после подземных толчков на курорте нет, инфраструктура осталась целой
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по Краснодарскому краю.
Эпицентр землетрясения находился в Черном море в шести километрах от берега на глубине десять километров.
Инфраструктура осталась целой. Разрушений нет. Погибших и пострадавших нет, сообщили спасатели. Фото: pixabay.com/d_poltoradnev