Четыре новых города-миллионника появились в России

В России появились четыре новых города-миллионника. Это следует из результатов всероссийской переписи населения, данные приводит РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Миллионниками стали Краснодар, Красноярск, Воронеж и Пермь. Теперь в стране 16 городов с населением более миллиона человек.

По итогам всероссийской переписи населения 2010 года городами-миллионниками оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Омск и Волгоград. Фото: pixabay.com/B_Me