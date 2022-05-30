Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

В середине июня россиян ожидает короткая рабочая неделя. Это связано с празднованием Дня России.

Согласно производственному календарю, в этом году большинство россиян будут отдыхать с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня.

Следующие длинные выходные ожидают жителей страны в ноябре в связи с Днем народного единства. Тогда тоже будет три нерабочих дня, с 4 по 6 ноября. Фото: pixabay.com/tigerlily713