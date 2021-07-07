«Коронавирусный» госпиталь в Петрозаводске оградят специальным экраном

Специальным шумозащитным экраном огородят Госпиталь для ветеранов войн. В нем установили станцию для выработки медицинского кислорода. Жители дома по улице Куйбышева, расположенного рядом с этим медицинским учреждением, пожаловались министру здравоохранения Карелии Михаилу Охлопкову на дискомфорт. Он сообщил в соцсетях, что уже принял меры.

По словам главы республиканского Минздрава, один из жильцов дома обратился к нему за помощью. Кислородная станция очень сильно шумит, людям это мешает. Они не могут спать по ночам из-за громкого шипения и свиста. А ведь наутро многие идут работать.

Охлопков объяснил, что подобное оборудование поставили во всех медицинских учреждениях, где лечат пациентов с коронавирусом. Таким больным кислород жизненно необходим. Сейчас в республике стоит очень знойная погода, станции вырабатывают медицинский кислород на пределе, поэтому действительно издают шум.

В Минздраве Карелии решили поставить вокруг Госпиталя для ветеранов войн специальный экран. Он будет поглощать шумы. Сварочные работы уже закончились, сообщил Охлопков. Зашит ондулином низ экрана. Строители 7 июля начнут красить конструкцию, вечером зашьют ее верхнюю часть. Параллельно они устанавливают сендвич-панели внутри экрана.

Министр отметил, что подобную конструкцию сооружают в Петрозаводске впервые. Поэтому рабочим приходится проявлять смекалку и «экспериментировать», при этом соблюдая СНИП. Экран будет готов в течение нескольких ближайших дней. //Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте