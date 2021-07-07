В селе Деревянка строится новая школа

6 июля Первый вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник совместно с Главой республики Артуром Парфенчиковым, Министром строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктором Россыпновым, Министром образования и спорта республики Романом Голубевым, руководством Прионежского района и Деревянкского сельского поселения провели рабочую встречу на месте строительства новой школы в с.Деревянка.





Ранее на проект и строительство нового учебного заведения депутаты Законодательного Собрания Карелии предусмотрели в республиканском бюджете 240 млн рублей. Это больше половины всей суммы контракта. Новую школу ждут не только ученики и учителя, но и все жители Деревянки. Вместе с тем наблюдается существенное отставание темпов работ,

- отметила Ольга Шмаеник.



На данный момент на объекте демонтированы старые здания учебного заведения, идет укладка нового фундамента и реконструкция котельной. Одной из основных причин задержки, по словам представителей подрядной организации, стали дополнительные непредвиденные работы по отводу воды со строительной площадки и замене грунта. Кроме того, были сложности с поставками строительных материалов и их подорожанием. Также негативные коррективы внесла пандемия.



Глава республики Артур Парфенчиков выразил надежду на то, что, несмотря на все объективные сложности, отставание сроков удастся сократить. Виктор Россыпнов отметил, что на сегодня строительная готовность объекта составляет порядка 15 процентов, поэтому срок работ по контракту будет перенесен на следующий год. В то же время, отметил Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии, главная задача закончить возведение коробки здания до начала зимы.



В ближайшее время подрядчик планирует увеличить количество рабочих и ввести 2 смены. Одновременно со строительством здания школы будут проходить инженерные работы и благоустройство территории.



Учитывая социальную значимость проекта, Первый вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник подчеркнула, что контроль за строительством новой школы будет усилен и станет ежемесячным.