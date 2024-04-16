Коммунальщики размораживают трубу на Кукковке по пояс в воде

Коммунальщики в Петрозаводске пытаются бороться с подтоплениями. Один из адресов работ 16 апреля – Карельский проспект, рассказала мэр Инна Колыхматова.

Как и многие другие улицы города, этот участок сильно подтопило, в том числе и Карельскую аллею. Во вторник сотрудники «Службы заказчика» продолжили размораживать водопровод.

Труба находится под улицей Маргелова, коммунальщики работают стоя по пояс в грязной воде, это видно из ролика, который разместила Колыхматова в своем аккаунте в соцсети. // фото: скриншот видео