16 апреля 2024, 12:48
Снегопады, метели и гололедица осложнят обстановку на дорогах Карелии
В ГИБДД выступили с обращением к автомобилистам республики
В Госавтоинспекции обратились с предупреждением к автомобилистам Карелии в связи с ухудшением дорожной обстановки. Погода в республике меняется.
По данным синоптиков, в Карелии ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метели. Вероятно понижение температуры до минусовой.
В ГИБДД просят водителей быть особенно внимательными и корректировать свое поведение на дороге. Автомобилистам напомнили, что на скользкой дороге увеличивается тормозной путь транспортного средства, а снегопад ухудшает обзор. // Фото ГИБДД Карелии