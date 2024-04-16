Для борьбы с половодьем в боевую готовность в Карелии привели поезда

На станциях Петрозаводск, Суоярви-1, Сегежа и Беломорск в Карелии привели в боевую готовность специальные противоразмывные поезда. Таких состава четыре, рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Поезда загружены бутовым камнем, щебнем, и другими необходимыми для борьбы с паводком материалами готовы устранять последствия половодья в любой момент, заверили в ведомстве. Готова также землеройная техника.

Пропуском паводковых вод на железных дорогах Карелии уже занимаются рабочие. На станциях около Петрозаводска расчистили весь снег, сейчас расчищают водоотводные сооружения.

Специалисты также замерили уровень воды на десяти крупнейших реках и не выявили изменения очертаний их русел. // фото: freepik.com