Квартиры должников в Карелии арестовали и выставили на продажу

Еще восемь квартир и два нежилых помещения в Карелии выставили на торги судебные приставы. Со списком недвижимости можно ознакомиться на сайте УФССП республики.

Она принадлежит должникам и была арестована в рамках исполнительных производств в счет возмещения их долгов.

Цены указаны стартовые, в ходе аукциона они могут вырасти. Но пока что, к примеру, квартира на Пробной улице в Петрозаводске стоит 2,8 млн рублей, на улице Строителей в Костомукше – 3,3 млн рублей, на улице Ленина в Питкяранте – 1,1 миллион рублей. // фото: freepik.com