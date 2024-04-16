Новую партию молоди лосося выпустили в Шую

В реку Шуя выпущены третья и четвертая партии молоди лосося. В водоеме оказались еще 43 тысячи рыб, сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.

Всего за период с 8 по 15 апреля в реку были выпущены 113 тысяч молодых рыбешек. Они были выращены в рамках государственного задания на Выгском рыбоводном заводе ФГБУ «Главрыбвод».

С помощью принимаемых мер специалисты стараются поддерживать популяцию краснокнижного озерного лосося в Онежском озере. // Фото Минсельхоза РК