Неглинка переливается через мост, но один из заторов расчистили

Вода продолжает наступать на Петрозаводск, подбираясь к мостам и переливаясь через некоторые из них. Утром 16 апреля наши читатели сообщили о сложной ситуации на одном из мостов через Неглинку.

Вот фотография «военного» моста на Неглинке на улице Федосовой вечером 15 апреля.

Как мы уже писали ранее, река разлилась.

- Утром картина стала еще хуже. Завалы веток и мусора так и не расчищены. Затопило сквер и парковку с родником,

- сообщили горожане.

По словам начальника управления по делам ГО и ЧС Игоря Виноградова, все очень сложно и в районе Деповского моста через Неглинку.

- Мост не справляется с поступающим объемом воды, она переливается через дорогу,

- заявил он.

На Пименовском мосту вода там пока не достигла критично высокой отметки.

По словам мэра Инны Колыхматовой, бороться с подтоплениями помогает «Карельский экологически й оператор». Его манипулятор расчистил затор на Неглинке под Казарменским мостом. // фото: читатели «Петрозаводск говорит», скриншот видео