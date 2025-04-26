Командный состав армейского корпуса обустраивается в Карелии

Командиры нового армейского корпуса, который будет размещен в Карелии, уже прибыли в республику и обустраиваются здесь. Об этом рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Многие уже офицеры - а мы разговариваем с командирами, которые здесь находятся и обустраиваются - сейчас желают попасть в Карелию, в наш северный регион, но в то же время комфортный по климату. Давайте прямо скажем - юг Карелии очень привлекательный, да и Петрозаводск тоже. Они хотят здесь не только служить, не только перевестись, но и здесь остаться жить после военной службы. А это уникальный человеческий потенциал»,

- отметил Артур Парфенчиков.

Большое интервью главы Карелии об армейском корпусе, новой экономике республики и о помощи семьям бойцов СВО смотрите здесь. © «Петрозаводск говорит»