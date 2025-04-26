Новые остановочные комплексы появятся в Петрозаводске

В Петрозаводске установят 23 новых остановочных компекса в течение мая и июня. Об этом рассказала мэр столицы Карелии Инна Колыхматова в своем пятничном блоге.

Как определяли улицы, на которых поставят новые павильоны? Колыхматова отметила, что работу провели с учетом мнения горожан. А внешний вид остановочных комплексов - с учетом мнения профессионалов.

Ранее мы рассказывали, что у памятника танку на Первомайском проспекте появится новая подсветка. «Петрозаводск говорит»