26 апреля 2025, 12:59
Новые остановочные комплексы появятся в Петрозаводске
Пассажирам общественного транспорта в столице Карелии должно быть удобнее дожидаться автобусов
фото: Петрозаводск говорит
В Петрозаводске установят 23 новых остановочных компекса в течение мая и июня. Об этом рассказала мэр столицы Карелии Инна Колыхматова в своем пятничном блоге.
Как определяли улицы, на которых поставят новые павильоны? Колыхматова отметила, что работу провели с учетом мнения горожан. А внешний вид остановочных комплексов - с учетом мнения профессионалов.
Ранее мы рассказывали, что у памятника танку на Первомайском проспекте появится новая подсветка. «Петрозаводск говорит»