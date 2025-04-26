Новый центр социально-трудовой реабилитации откроется в Петрозаводске

Центр социально-трудовой реабилитации «Другой формат» открывает четвертый филиал в Петрозаводске. Этот центр создан для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Новый филиал будет работать на улице Варламова.

Сейчас на попечении центра только в карельской столице 120 человек, в том числе те, кому негде жить, кто борется с зависимостями, те, кто вернулся из тюрьмы. Два года назад активисты «Другого формата» запустили в Петрозаводске благотворительный проект «Добродуш». Это центр, куда могут прийти люди и бесплатно помыться, получить чистую одежду и горячую еду.

Этот проект уже дает свои результаты. Прошлой зимой в сильные морозы здесь спасли молодую женщину. После обращения в «Добродуш» она переехала в центр в Вологде, восстановила документы, получила образование и работает пекарем.

Сейчас волонтеры делают ремонт в помещении, которое получили от администрации города. Они увидели, что соседи сверху их регулярно заливают. Познакомились, оказалось, что над ними живет одинокая пенсионерка. Они помогли ей заменить унитаз и взяли под опеку.

Марина Бедорфас и Евгений Евдокимов сняли еще один сюжет про добро. © «Петрозаводск говорит»