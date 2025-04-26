 У танка в Петрозаводске появится новая подсветка

Мэр Петрозаводска Инна Колыхматова в своем блоге «Без посредников» рассказала о благоустройстве памятников и памятных мест ко Дню Победы. Так, у памятника танку Т-34 на Первомайском проспекте появится новая подсветка.

В Петрозаводске проходят субботники. Облагораживается территория у памятника герою Советского Союза Василию Зайцеву. Там ремонтируют железобетонные конструкции, меняют плиты мощения, заделывают трещины в памятнике.

На следующей неделе в Петрозаводске начнут мыть памятники. Ранее мы рассказывали, как декорируют троллейбусы ко Дню Победы. © «Петрозаводск говорит»