Автовокзал Петрозаводска напомнил о бесплатном проезде для ветеранов

Автовокзал Петрозаводска накануне Дня Победы напомнил о праве бесплатного проезда для ветеранов Великой Отечественной войны и бывших малолетних узников. Такая льгота действует в пригородных и междугородных автобусах «Карелавтотранса» и «Карелавтотранс-Сервис».

Бесплатный проезд предоставляется:

- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также их сопровождающим;

труженикам тыла;

- жителям блокадного Ленинграда и жителям осажденного Севастополя;

- бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Льготой можно воспользоваться в любое время. При себе необходимо иметь соответствующее удостоверение.

Для междугородных поездок необходимо предварительно забронировать место в автобусе, позвонив на автовокзал. © «Петрозаводск говорит»