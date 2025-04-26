Автовокзал Петрозаводска напомнил о бесплатном проезде для ветеранов
Автовокзал Петрозаводска накануне Дня Победы напомнил о праве бесплатного проезда для ветеранов Великой Отечественной войны и бывших малолетних узников. Такая льгота действует в пригородных и междугородных автобусах «Карелавтотранса» и «Карелавтотранс-Сервис».
Бесплатный проезд предоставляется:
- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также их сопровождающим;
труженикам тыла;
- жителям блокадного Ленинграда и жителям осажденного Севастополя;
- бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
Льготой можно воспользоваться в любое время. При себе необходимо иметь соответствующее удостоверение.
Для междугородных поездок необходимо предварительно забронировать место в автобусе, позвонив на автовокзал. © «Петрозаводск говорит»