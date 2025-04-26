Жители карельского поселка проголосовали против вхождения в округ

В Эссойле прошли публичные слушания по вопросу: «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Пряжинского национального муниципального района Республики Карелия, путем их объединения с наделением вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа». То есть чиновники предлагают ликвидировать самоуправление на уровне поселений и заменить его на окружное.

Сегодня в Пряжинский муниципальный район входят семь муниципальных образований. В Эссойле решение о преобразовании района в муниципальный округ с сокращением поселений, как таковых, вызвало у местных жителей бурю негодования – 84 человека высказались против.

«Весь бюджет будет в руках одной администрации - Пряжинской. Останутся так называемые сельсоветы с нулевыми правами. На публичных слушаниях практически все присутствующие проголосовали против объединения. Только три человека в зале, из них все – депутаты, проголосовали «за». Видимо, для них выход на районный бюджет выгоден, но для обычных людей нет!»,

- написал на своей странице житель Эссойлы Даниил Федулин.

Поясним, что согласно Федеральному закону №131-ФЗ, преобразование невозможно без согласия представительных органов поселений. Взгляды эссойльских депутатов по этому вопросу разделились с мнением народа. Люди, присутствующие в зале, хоть и проголосовали единогласно против преобразования поселений в округ, признались, что ситуация для них пока непонятная, как в тумане.

«Мне сложно ответить. Я не изучала вопрос округов, будет ли это хорошо, улучшит ли нашу жизнь - не знаю. Возможно, это будет совсем не перспективно. Но те, кто придумал перейти на округа, думают по-другому и активно агитируют за эту форму правления. У нас как у простых жителей возникают вопросы. Мы не очень понимаем, как будет работать это образование. Останется ли хотя бы один человек на поселении, какими полномочиями он будет располагать. Не надо ли будет нам ездить за каждой бумажкой в районный центр? Но я так понимаю, уже есть округа, и раз они работают, значит не так все плохо»,

- высказалась Наталья Савина.

«Какие плюсы, какие минусы - открыли бы все карты! Поэтому народ и относится так ко всем этим новациям»,

- возмущаются жители поселка Эссойла.

Они считают, что информацию об объединение поселений необходимо было людям разъяснить заранее.

В Эссойльском сельском поселении сейчас нет своего главы. Прежний, Андрей Ореханов, принял решение о сложении полномочий и ушел на пенсию 31 марта 2025 года. Исполняющей обязанности главы администрации Эссойльского сельского поселения назначена Лидия Анатольевна Паюсова. По мнению местных жителей, уход главы эссойльского поселения никак не отразился на благополучии поселения. Личных обращений к власти сейчас становится все меньше и меньше, так как круг ее полномочий год от года сужается. Справки, выписки или другие документы народ научился получать на портале «Госуслуги».

Даниил Федулин высказал возмущение по поводу мнения трех депутатов, отдавших свои голоса за объединение поселения в округ.

«Мы будем ждать публикации о решении Совета депутатов. Возможно, «слуги народа» - те, кого мы выбрали, чтобы они защищали наши интересы, проголосуют в соответствии с мнением народа. Будем надеяться»,

- подытожил Даниил. Он высказал мнение, что публичные слушания прошли для очередной «галочки», к мнению жителей поселка чиновники прислушиваться не станут.

Напомним, сейчас в Карелии созданы пять округов – Сортавальский, Суоярвский, Беломорский, Питкярантский и Сегежский. В этом году завершается работа по преобразованию Медвежьегорского района, идет работа в Кемском, Муезерском и Лахденпохском районах.

Чиновники утверждают, что одноуровневая система делает процессы более «прозрачными и понятными для населения», а объединение функций и ресурсов приведет к экономии бюджетных средств и улучшению качества услуг для населения. Так, глава администрации Муезерского района Сергей Стугарев утверждает:

«Первое, что мы ожидаем, — это положительные решения в управлении. Потому что сейчас у нас много проблем с выборами глав поселений, с депутатским корпусом: люди приходят в депутатский корпус, поработают немного и уходят, и вынуждают проводить дополнительные выборы — это расходы. При объединении будет эффект экономии, например, от централизации бухгалтерии. Никого сокращать не будут, сразу скажу, у нас не хватает бухгалтеров. У нас нет, например, бухгалтера в Ребольском, Суккозерском и Воломском поселениях. Ребольскую бухгалтерию, например, ведет специалист из Ругозера. А при объединении все будет централизованно».

И опять ни слова, чем конкретно это решение улучшит жизнь жителей Тикши, Мотко, Гимол и других небольших и отдаленных поселков Муезерского района. Ясно только, что в результате отмены выборов, они лишатся возможности хоть как-то влиять на решение властей.

Жители Эссойлы - не единственные, кто не понимает выгод объединения всех населенных пунктов района в один. Недавно на севере Карелии, в Рабочеостровске, люди массово высказались против преобразования в округ. © «Петрозаводск говорит»