Клиенты Райффайзенбанка могут открыть цифровую Кэшбэк карту

Дебетовую Кэшбэк карту теперь можно выпустить в полностью цифровом формате без пластика: клиенты Райффайзенбанка могут оформить ее за несколько минут в мобильном приложении Райффайзен Онлайн.

«Создание цифровых финансовых продуктов остается одним из ключевых приоритетов банка. Карта без пластика сохранила все преимущества Кэшбэк карты – это бесплатное обслуживание на весь срок и 1,5% кэшбэка рублями за все покупки без ограничения по максимальной или минимальной сумме. Цифровая карта – это простой инструмент, который мгновенно решает финансовые задачи клиента»

— отметила Дарина Хохлушина, руководитель направления по развитию розничного бизнеса макрорегиона «Запад» Райффайзенбанка.

При этом клиент в любой момент может выпустить и пластиковую Кэшбэк карту, но к другому счету и с другими реквизитами.