14 апреля 2021, 20:38
Маркет

Уникальные сувениры изготавливают в исправительных учреждениях Карелии

Главным преимуществом изделий является неповторимость, это настоящая ручная работа

Одним из популярных направлений производственной деятельности исправительных учреждений региона является изготовление сувенирной продукции, сообщает паблик «УФСИН России по Республике Карелия».

Давно и хорошо освоено производство изделий из дерева. Осужденные делают шкатулки, шахматы, шашки, нарды, вывески, резные панно и фигуры, кухонные наборы, макеты церквей, кораблей и многое другое.

С 2018 года освоен выпуск изделий из камня.  Это часы, подставки, настольные игры и еще ряд позиций.

Главным преимуществом таких сувениров является их неповторимость. Ни одно изделие не похоже на другое, даже если выполнено в том же стиле. Над созданием одного предмета могут трудиться резчики и шлифовщики по дереву, столяры, каменщики.

Заказчик может не только купить готовую продукцию, но и заказать что-то по своему желанию и на основании индивидуального эскиза.

Фото из группы «УФСИН России по Республике Карелия»

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Карелия
УФСИН Карелии
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