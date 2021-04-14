Уникальные сувениры изготавливают в исправительных учреждениях Карелии

Одним из популярных направлений производственной деятельности исправительных учреждений региона является изготовление сувенирной продукции, сообщает паблик «УФСИН России по Республике Карелия».

Давно и хорошо освоено производство изделий из дерева. Осужденные делают шкатулки, шахматы, шашки, нарды, вывески, резные панно и фигуры, кухонные наборы, макеты церквей, кораблей и многое другое.

С 2018 года освоен выпуск изделий из камня. Это часы, подставки, настольные игры и еще ряд позиций.

Главным преимуществом таких сувениров является их неповторимость. Ни одно изделие не похоже на другое, даже если выполнено в том же стиле. Над созданием одного предмета могут трудиться резчики и шлифовщики по дереву, столяры, каменщики.

Заказчик может не только купить готовую продукцию, но и заказать что-то по своему желанию и на основании индивидуального эскиза.

Фото из группы «УФСИН России по Республике Карелия»