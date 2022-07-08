Классным руководителям доплатят

На ежемесячные выплаты классным руководителям правительство РФ направило еще почти 682 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель премьер-министр Михаил Мишустин, передает портал Объясняем.рф.

Планируется допфинансирование направить на выплаты классным руководителям образовательных учреждений, которые по своему типу не являются таковыми. Например, это школы, входящие в состав колледжей или вузов, говорится в сообщении.

Величина вознаграждения составит 5 тыс. рублей в месяц, при этом сохранятся все ранее установленные надбавки. Напомним, на выплаты классынм руководителям обычных школ в этом году из федерального бюджета предусмотрено 74,9 млрд рублей. Фото: unsplash.