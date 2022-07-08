08 июля 2022, 14:45
Арендатора участка прогнали с берега Ладожского озера
Местные власти выделили землю в водоохранной зоне, договор признали недействительным
Орган местного самоуправления выделил гражданину землю в лахденпохском районе в нарушение закона. Это установила прокуратура и добилась отмены решения, сообщили в надзорном ведомстве.
Участок располагается на берегу Ладожского озера, в водоохранной зоне, частично занимает болото. Прокурор подал иск и потребовал признать недействительным договор аренды. Суд с ним согласился.
Но арендатор земли и районная администрация обжаловали решение в Верховный суд Карелии. Он, в свою очередь, оставил решение суда первой инстанции без изменения, оно вступило в силу. // Фото: wikiway.com