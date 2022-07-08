Мемориальную доску экс-министру МВД Карелии открыли в Петрозаводске

Мемориальную доску Виктору Мяукину торжественно открыли 8 июля в Петрозаводске. Об этом сообщил мэр Владимир Любарский.

Памятный знак повесили на дом № 10 по улице Куйбышева, в нем экс-министр МВД республики, Почетный гражданин Карелии жил на протяжении 13 лет.

Виктор Мяукин возглавлял МВД Карельской АССР с 1971 по 1986 гг. Любарский вспоминает, что министр был авторитетом для подчиненных. Он участвовал в строительстве жилья для сотрудников органов внутренних дел. Затем уехал и стал первым руководителем Карельского землячества в Москве.

Мэр рассказал, что однажды Мяукин спросил его, не скучает ли он по милиции и по Карелии.

- Он скучал. И республика, и наш город стали для Мяукина родными,

- отметил Владимир Любарский.

Виктор Мякин умер в 2019 году, ему было 88 лет. // Фото: Владимир Любарский / ВКонтакте