Кино в России показывает рекордную инфляцию

Средняя цена билета в кино в России по итогам января достигла исторического максимума, увеличившись до 323,7 рубля. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Бюллетень кинопрокатчика».

Рост цен на кинобилеты ускорился. В киносетях называют основной причиной антиковидные меры: в большинстве регионов еще действуют система QR-кодов и ограничения по заполняемости залов. Кинотеатры, которые долгое время сдерживали рост цен, больше не готовы падать «за грань рентабельности».

В большинстве регионов, за исключением Москвы, Подмосковья и нескольких других, вход в кинотеатр возможен только при наличии QR-кода, и сохраняются ограничения по заполняемости залов (чаще всего это 50%). Помимо дефицита персонала и роста зарплат, на цены влияет увеличение сервисных расходов, в том числе на клининг и техподдержку, а также на запчасти и сырье.

Психологическая отметка в 300 руб. за билет уже пройдена, ниже этой суммы средняя цена похода в кино в 2022 году уже не опустится, прогнозируют эксперты. // Фото: talktotippers / Pixabay