Киллера, расстрелявшего бизнесмена из «калаша», осудили в Карелии

В деле об убийстве мужчины в 2005 году поставлена точка. Киллера, расстрелявшего бизнесмена во дворе жилого дома, осудили в Петрозаводске. О решении суда в пятницу сообщили в пресс-службе СУ СК по Карелии.

Убийцей оказался 47-летний житель Санкт-Петербурга. По версии суда и следователей, именно он летом 2005 года согласился за вознаграждение устранить мужчину, который организатору убийства приходился партнером по бизнесу.

Организатор преступления передал киллеру автомат Калашникова, а также предоставил полный отчет о передвижениях, распорядке дня, месте жительства и автомобиле цели. Спустя несколько дней после того, как киллер и организатор ударили по рукам, мужчина был убит во дворе жилого дома. Исполнитель преступления выстрелил в него более 20 раз.

Петрозаводский городской суд приговорил петербуржца к 9 годам и 9 дням колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу. (фото пресс-центр СУ СК по РК)