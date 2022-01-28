28 января 2022, 17:23
Попавшего на видео мужчину ищут в Петрозаводске
Полиция карельской столицы просит горожан помочь в поисках возможного преступника
Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, попавшего в объектив камеры наблюдения в одном из баров. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.
По данным правоохранителей, этот человек может быть причастен к совершению имущественного преступления. Его личность пока не установлена.
Всех, кто что-либо знает о подозреваемом, просят звонить по номерам телефонов: 8 911 051 80 88, 8 981 404 54 77. Конфиденциальность гарантируется.