Петрозаводск утонул в снегу, автомобили бьются на дорогах

Столица Карелии продолжает утопать в снегу. Новую порцию белых хлопьев январская погода добавила накануне в четверг. В пятницу помимо снежных завалов вдоль обочин, пешеходных переходов, остановок, добавился еще и гололед на проезжей части. Результат – автомобильные происшествия.

Наш читатель по пути домой вечером 28 января стал очевидцем четырех аварий подряд.

Одна авария произошла на Кукковке в районе пешеходного перехода. Еще одно ДТП на чапаевском кольце, третья – на Лососинском шоссе перед пешеходным переходом, а четвертая на кольце на Суоярвское шоссе.

На Зареке большегруз перегородил проезжую часть. Очевидцы выложили фотографию в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Радищева перекрыта. Автобус хотел объехать фуру и застрял», - написали авторы снимка. (фото читателя)