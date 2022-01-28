28 января 2022, 16:49
Происшествия

Петрозаводск утонул в снегу, автомобили бьются на дорогах

Очевидцы сообщили о ДТП на скользких дорогах города

Столица Карелии продолжает утопать в снегу. Новую порцию белых хлопьев январская погода добавила накануне в четверг. В пятницу помимо снежных завалов вдоль обочин, пешеходных переходов, остановок, добавился еще и гололед на проезжей части. Результат – автомобильные происшествия.

Наш читатель по пути домой вечером 28 января стал очевидцем четырех аварий подряд.

Одна авария произошла на Кукковке в районе  пешеходного перехода. Еще одно ДТП на чапаевском кольце, третья – на Лососинском шоссе перед пешеходным переходом, а четвертая на кольце на Суоярвское шоссе.

На Зареке большегруз перегородил проезжую часть. Очевидцы выложили фотографию в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Радищева перекрыта. Автобус хотел объехать фуру и застрял», - написали авторы снимка. (фото читателя)

 
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