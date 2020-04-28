Карту Петрозаводска с больными Covid-19 обещают к концу недели

Информация о местах проживания больных коронавирусом в Петрозаводске, с указанием улиц и домов, которую глава Карелии обещал опубликовать 27 апреля, появится ближе к концу недели. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщила пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

По словам Марины Кабатюк, задержка связана с тем, что необходимо соблюсти закон о персональных данных.

«Карта готовится. Роспотребнадзор сейчас убирает оттуда частный сектор, так как это закон о персональных данных, оставляя только многоквартирные дома. Думаю, к концу недели она будет запущена»,

- сообщила пресс-секретарь Главы Карелии.

Напомним, о намерении запустить онлайн-карту с указанием улиц и домов, где выявлены больные коронавирусом, глава Карелии сообщил накануне, 27 апреля.

«Важно, чтобы жители знали источники заражения и по возможности минимизировали посещение этих мест», - объяснил свое решение глава Карелии.

В соцсетях его решение породило большую дискуссию, насколько это законно и оправданно, так как может спровоцировать панику и междоусобицу среди проживающих в одном доме людей.