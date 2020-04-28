Волонтеры помогают пережить самоизоляцию

Необходимо позвонить по телефону 8-814-2-767-454 в рабочее время или по телефону 8-921-468-00-03 в нерабочее. Обратиться может любой гражданин без ограничения возраста и заказать лекарства по рецепту (который можно сфотографировать и переслать волонтерам). Можно даже указать аптеку, где купить и по каким ценам. Волонтеры покупают лекарства за свои средства, готовят сдачу с крупной купюры и в масках и перчатках приезжают к вам домой. Предельно бесконтактный вид волонтерской услуги. То же самое можно совершить и с набором продуктов. Молодые люди совершают волонтерские действия абсолютно бескорыстно.

«Особенно приятно видеть в чате, когда приходит заявка и просят приехать уже приезжавшего волонтера. Это очень для нас важно. Ведь людям нужна не только услуга, но и тепло волонтерской поддержки»,

- сообщила депутат Петросовета, участник волонтерского движения Екатерина Реутова.