Карельский офицер завоевал две золотых медали по стрельбе

В столице Карелии завершился чемпионат Северо-Западного округа Росгвардии по стрельбе, проходивший на полигоне регионального ведомства. Сегодня, 1 июля, в торжественной обстановке победителям и призерам состязаний вручили памятные медали и кубки. Среди награжденных – офицер ОМОН карельского подразделения «Илвес», завоевавший две золотых медали.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, на протяжении трех дней более 80 военнослужащих и сотрудников территориальных управлений и воинских частей СЗФО показывали свое мастерство в стрельбе из пистолета Макарова, автомата Калашникова и снайперской винтовки. Они выполняли как классические упражнения, поражая мишени из разных положений, так и упражнения по скоростной стрельбе.

Офицер ОМОН подразделения «Илвес» завоевал две золотых медали в стрельбе из пистолета. Лучшей среди территориальных управлений стала команда Псковской области. Среди воинских частей первое место заняли стрелки из Республики Коми.

Победителями и призерами личного первенства по скоростной стрельбе из пистолета среди женщин стали представительницы территориальных управлений Мурманской, Псковской, Архангельской областей и Санкт-Петербурга. Среди мужчин - стрелки из республик Коми и Карелии. Фото: 10.rosguard.gov.ru.