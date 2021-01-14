Карельский губернатор хочет ввести курортный сбор с туристов

Текст и фото: Антонина Кябелева

13 января на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике обсуждали инициативу главы РК Артура Парфенчикова, который считает, что Карелии необходимо включиться в эксперимент, связанный с введением курортного сбора с граждан. О том, в чем смысл предложения губернатора, рассказала Анна Борчикова, которая накануне возглавила карельское управление по туризму.

Эксперимент, связанный с введением курортного сбора, стартовал в России в 2018 году. В него вошли всего четыре региона – Республика Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. Согласно федеральному закону, этим регионам дано право устанавливать курортный сбор в тех муниципалитетах, где местная власть посчитает это целесообразным.

Сбор распространяется на туристов, которые провели на территории курорта не менее 24 часов. Максимальный размер сбора не может превышать 100 рублей с человека в сутки. При этом он не распространяется на несовершеннолетних. К тому же существует длинный перечень льготных категорий граждан, которые освобождаются от курортного сбора.

Анна Борчикова рассказала, что собранные с туристов деньги поступают в региональный бюджет. Для того чтобы направить собранные деньги на развитие туристической инфраструктуры, по словам Борчиковой, придется создать специальный фонд. Она настаивала на том, что включение Карелии в эксперимент даст республике дополнительные возможности по развитию туризма.

Между тем, и об этом говорила депутат Эмилия Слабунова, эксперимент идет не столь гладко, как предполагалось.

К примеру, в Алтайском крае сбор был введен только на курорте Белокуриха. В 2020 году его отменили, а в 2021 и 2022 годах решили снизить с 50 до 30 рублей с человека в сутки.

В 2020 году «обнулили» дополнительный сбор с туристов в Краснодарском крае. Эксперимент предполагается завершить в 2022 году. В этой ситуации не совсем непонятно, стоит ли Карелии торопиться.

Тем более, что Анна Борчикова не смогла ответить ни на один конкретный вопрос, связанный с предполагаемым экспериментом. Не понятно, в каких районах республики хотят вводить курортный сбор. Борчикова предположила, что речь может идти о Северном Приладожье. Но пока с главами муниципалитетов даже переговоров провести не успели. Никто не потрудился даже подсчитать, получит ли Карелия экономический эффект от дополнительных поборов с туристов и не истратим ли мы львиную часть собранных средств на администрирование, то есть на оплату работы тех, кто эти деньги будет собирать, учитывать, обрабатывать. Судя по выступлению Борчиковой, есть желание, но нет никаких, даже приблизительных, экономических расчетов.

Представитель главы РК в парламенте Юрий Шабанов попытался на ходу посчитать грядущую прибыль. Он напомнил, что ежегодно горный парк Рускеала посещает 360 тысяч туристов.

- Триста шестьдесят тысяч умножаем на 100 рублей. Тридцать шесть миллионов в год. Это суммы немаленькие,

- сказал Шабанов.

Он заметил, что из Санкт-Петербурга в Рускеальский парк идут вереницы автобусов и электричек.

- В каждом автобусе, в каждой электричке едут не десятки, не сотни, а тысячи туристов, - отметил он.

Полет его фантазии остановила Слабунова. Она напомнила, что плата берется только с тех, кто провел в курортной зоне больше 24 часов, то есть переночевал. С туристов, которые приезжают в горный парк на один день, нельзя по закону брать дополнительную плату.

Согласно статистическим данным, в Карелии в 2019 году официально в санаториях, отелях, загородных базах побывало чуть более 460 тысяч человек. Учитывая, что дети и льготники от дополнительных поборов освобождаются, а сбор планируется ввести только на отдельных территориях, то справедливо возникает вопрос: стоит ли овчинка выделки?

Далеко не всех депутатов волновал этот вопрос. Многие предлагали поддержать инициативу губернатора и особо не задумываться над последствиями. Тем более, что Шабанов предупредил, что «здесь нет предмета обсуждения – хорошо это или плохо».

- Мы сейчас о чем спорим, я не понимаю? Мы должны кому-то деньги отдать или мы хотим, чтобы деньги к нам с туристами поступали в регион? – недоумевала Галина Гореликова.

Алексей Исаев тоже не понимает, о чем тут спорить. По его словам, турист «несет не только благо, он несет за собой разруху». Курортный сбор, по его мнению, должен пойти на восстановление того, что туристы в Карелии, как он выразился, «подпортили».

Большинство депутатов комитета проголосовали за то, чтобы поддержать инициативу главы РК и попытаться успеть поэкспериментировать на ниве туризма. Интересно, что в Крыму до сих пор так и не решились ввести курортный сбор, в очередной раз отложив начало его действия на 1 мая 2022 года. Там, видимо, видят предмет обсуждения, когда речь идет о такой щекотливой теме, как карманы простых россиян.