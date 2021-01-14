«РКС-Петрозаводск» возобновили начисление пеней должникам

Первого января перестало действовать Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Это значит, что по Правилам предоставления коммунальных услуг, тот, кто эти услуги предоставляет, имеет право: начислять пени, обращаться в суд с требованием оплатить задолженности, признавать прибор учета, у которого истек межповерочный период, вышедшим из строя, а также ограничивать предоставление услуг в случае их неоплаты.

ООО «КРЦ» совместно с АО «ПКС-Водоканал» уже с начала января ограничивают водоотведение злостным неплательщикам – канализацию перекрывают в квартире должника с помощью специальных заглушек, доступ в квартиру для этого не требуется. Для того чтобы возобновить предоставление услуги, неплательщику необходимо полностью погасить долг, пени, а также оплатить работы по установке и демонтажу заглушки в размере трех тысяч рублей. Должник, которого отключили от канализации, не только сам оказывается в стесненном положении, но еще и доставляет неудобства своим соседям – запах нечистот может распространиться по всему подъезду.

В новогодние праздники у злостных неплательщиков уже заблокировали банковские карты – это еще одна популярная мера борьбы с должниками.

Если вы по каким-то причинам не оплатили услуги водоотведения и водоснабжения за 2020 год, и сделать этого сейчас вы тоже не можете, обратитесь в Центр Единого Обслуживания для заключения договора о рассрочке платежа.

«РКС-Петрозаводск» напоминает о способах оплаты коммунальных услуг. Оплатить счета вы можете:

• В офисах, терминалах и банкоматах Карельского отделения № 8628 ПАО СБЕРБАНК

• С помощью мобильного приложения Сбербанк-Онлайн (оплата производится без дополнительных комиссий и сборов)

• В офисах, терминалах и банкоматах прочих банков (условия и величину комиссий и сборов уточняйте в банке)

• В отделениях ФГУП «Почта России» (условия и величину комиссий и сборов уточняйте в отделении)

• Онлайн через официальный сайт

Не копите долги и помните: чем дольше вы не оплачиваете коммунальные услуги, тем больше пени вам начислят.